Тимура Мухаметьянова уволили из Ространснадзора

Как стало известно «Ъ-Уфа», Ространснадзор с 11 июня прекратил служебный контракт с заместителем начальника территориального управления по Приволжскому федеральному округу в Башкирии Тимуром Мухаметьяновым. Основание — заявление господина Мухаметьянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимур Мухаметьянов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимур Мухаметьянов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По неофициальным данным, деятельность республиканского управления могла привлечь внимание правоохранительных органов.

Тимур Мухаметьянов в 2017 году возглавил региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству (ныне минтранс Башкирии), до этого работал в департаменте международного сотрудничества Минтранса России. В апреле 2020 года господин Мухаметьянов был назначен советником главы республики Радия Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры. С 2021 года работал в Минтрансе России и Российском университете транспорта. В ноябре 2023 года был назначен заместителем начальника территориального управления Ространснадзора.

Олег Вахитов