Главные новости за 16 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае водолазы собрали более 1 тыс. т замазученного грунта и песка в прибрежной зоне Анапы и Темрюка.

Собственные доходы Севастополя за I квартал 2025 года составили 8,6 млрд руб., что на 36% больше аналогичного периода прошлого года.

Торговый дом «Агрокомплекс» стал владельцем 100% долей ООО «Запорожье-Агро». Ранее компанию контролировало ООО ТД «Южный регион», которое связывают со структурами «Агрокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

В Адыгее благоустроят три общественные территории в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходило в трех муниципалитетах с населением свыше 20 тыс. человек.

Инфляция в Краснодарском крае замедлилась с 0,9% в марте до 0,6% в апреле 2025 года. По России в целом рост цен замедлился с 8,2 до 6,2% в январе—марте.

За два года по Дальнему Западному обходу Краснодара проехали около 6 млн автомобилей, среднесуточный показатель достигает около 9 тыс. авто.

В Краснодаре утвердили новые правила размещения вывесок. Утвердили условия содержания информационных конструкций, установив срок, в течение которого предприниматели должны привести вывески в соответствие с изменениями.

Власти Севастополя ожидают, что объем экспорта товаров и услуг из региона по итогам 2025 года составит около $2,4 млн.

Проект реконструкции Краснодарского водохранилища начнут разрабатывать через год. Работы финансируются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и федеральной программы «Вода России».

Фонд развития промышленности Краснодарского края одобрил займы пяти региональным предприятиям на общую сумму 595 млн руб.

Группа компаний «Дело» запустила масштабный ребрендинг, который коснется логотипа, фирменного стиля и оформления всех активов крупнейшего транспортно-логистического холдинга России.