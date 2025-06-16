Фонд развития промышленности Кубани выделит 595 млн рублей пяти предприятиям

Фонд развития промышленности Краснодарского края одобрил займы пяти региональным предприятиям на общую сумму 595 млн руб. Средства направят на реализацию проектов и пополнение оборотных средств компаний, работающих в сферах нефтегазового машиностроения, химической, медицинской и пищевой промышленности, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Согласовали два займа предприятию „Апрель“, реализующего импортозамещающие проекты по развитию производства медицинских инструментов, оборудования и материалов. Также Научно-производственной фирме „Кубаньнефтемаш“, выпускающей нефтегазовое оборудование, и компании „Юг-Полимер“, где производят пластмассовую упаковку», — рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

С краевой поддержкой реализуют более 20 проектов по созданию и развитию импортозамещающих предприятий. Из них шесть производств промышленной продукции, которая заменит зарубежные аналоги, планируют запустить в этом году.

В пищевой отрасли поддержку получат компания «Альянс Инвест» и индивидуальный предприниматель Сергей Кондрашов. Эти предприятия специализируются на переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков. Заемные средства они направят на приобретение сырья и материалов для выпуска промышленных партий продукции.

Директор краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев отметил, что организация предлагает 13 программ льготного финансирования с объемами займов от 5 до 500 млн руб. ФРП региона создали в 2018 году по инициативе Вениамина Кондратьева. В 2025 году капитализация организации превысит 10 млрд руб.

Алина Зорина