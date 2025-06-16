Торговый дом «Агрокомплекс» стал владельцем 100% долей ООО «Запорожье-Агро», следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Ранее компанию контролировало ООО ТД «Южный регион», которое связывают со структурами «Агрокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ООО «Запорожье-Агро» зарегистрировано в Запорожской области, м. о. Бердянский. Руководителем организации является Роман Озирский. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, а также зарегистрированы 14 дополнительных видов деятельности. По данным из открытых источников, земельный банк компании составляет 14 тыс. га в Запорожской области.

Выручка «Запорожье-Агро» за 2024 год составила 474,7 млн руб., чистый убыток — 67 млн руб.

Торговый дом «Агрокомплекс» является дочерней компанией АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных. Выручка компании по итогам 2024 года составила 11,9 млрд руб., чистая прибыль — 950 млн руб.

Лия Пацан