Доходы Севастополя выросли на 36% за I квартал 2025 года

Собственные доходы Севастополя за I квартал 2025 года составили 8,6 млрд руб., что на 36% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщает в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев, в городе запланированы 23 мероприятия, работы выполняются по графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Значительный вклад в экономику региона, по словам губернатора, вносит винодельческая отрасль. В проекте «Терруар Севастополь» участвуют 43 компании. Реализуются три крупных инвестиционных проекта: модернизация Инкерманского завода с объемом вложений 4,2 млрд руб., «Золотая балка» инвестировала почти 4 млрд руб. в строительство цеха первичного виноделия, частный инвестор построил винодельческий завод AYA и заложил виноградники, вложив свыше 4,5 млрд руб.

Как рассказал Михаил Развожаев президенту России Владимиру Путину, в районе базирования 810-й бригады развивается социальный кластер — «Бухта Казачья», где открыт многофункциональный культурный центр, построены начальная и средняя школы, детский сад, поликлиника для взрослых и детей.

Кроме того, власти Севастополя разработали проект реновации территории Исторического бульвара по техническому заданию Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. В госпрограмме на благоустройство территории предусмотрено 1,47 млрд руб. на 2026–2027 годы. Функции госзаказчика выполняет ППК «Единый заказчик» Минстроя РФ.

Михаил Развожаев также обратился к президенту с просьбой поддержать перераспределение средств для заключения контракта в текущем году и проведения экспертизы проекта.

Алина Зорина