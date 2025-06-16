У берегов Анапы и Темрюка собрали более 1 тысячи тонн замазученного грунта

В Краснодарском крае водолазы собрали более 1 тыс. т замазученного грунта и песка в прибрежной зоне Анапы и Темрюка. Об этом на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС рассказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас работа группировки водолазов по поиску и подъему мазута на побережье Темрюка и Анапы продолжается. Всего участвуют 167 специалистов, которые проводят осмотры затонувших фрагментов танкеров. В подъеме мазута задействовано семь судов и восемь эжекторных установок.

В доке порта Новороссийск продолжаются работы по сборке металлоконструкций и погружению свай для установки трех коффердамов. Работы идут по графику.

Алина Зорина