В Краснодаре утвердили новые правила размещения вывесок

Депутаты городской Думы на 91-м внеочередном заседании утвердили новые правила размещения и содержания информационных конструкций, установив срок, в течение которого предприниматели должны привести вывески в соответствие с изменениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как отметил глава Краснодара Евгений Наумов, правила направлены на формирование единого визуального стиля улиц города при сохранении облика исторического центра и магистральных артерий.

«При разработке Правил мы использовали опыт столицы и других крупных городов России, важно обеспечить единый формат оформления, но при этом сохранить самобытность объектов культурного наследия», — заявил мэр.

Предпринимателям потребуется привести вывески в порядок в течение трех месяцев после публикации решения на территории исторического поселения, вдоль магистральных улиц и автомобильных дорог с дополнительными требованиями по благоустройству. В сельских округах срок установлен в шесть месяцев, на остальных территориях — девять месяцев.

В дальнейшем администрация Краснодара планирует принять постановление об организации контроля за соблюдением правил. Специалисты будут составлять акты обследования и размещать уведомления о необходимости приведения вывесок в соответствие как на самой конструкции, так и на официальном сайте администрации. На исполнение предписания отводится 30 дней.

В случае неисполнения требований последует постановление о демонтаже конструкции и ее перемещении на временное хранение. Для вывесок на объектах культурного наследия предварительно будет запрошено разрешение в управлении госохраны. Владельцы смогут забрать вывеску в течение месяца при оплате стоимости демонтажа и подтверждении права собственности, после чего невостребованные конструкции утилизируют.

Содержание вывесок осталось без изменений: регламентированы цвета, размеры, шрифты и места размещения, при этом запрещена надпись на иностранных языках, кроме зарегистрированных товарных знаков. Вывески могут размещаться на окнах и витринах зданий, над цокольными помещениями, на козырьках различных форм, в специальных секциях перед въездами на участки, на земельных участках на период строительства, а также на территориях АЗС.

Алина Зорина