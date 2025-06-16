По Дальнему западному обходу Краснодара за два года проехали 6 млн машин

За два года по Дальнему западному обходу Краснодара проехали около 6 млн автомобилей, среднесуточный показатель достигает около 9 тыс. авто, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Всего по новым скоростным участкам М-4 «Дон» зафиксировано порядка 20 млн поездок, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«По обходу Аксая водители проехали более 13 млн раз при среднесуточном трафике порядка 20 тыс. автомобилей», — заявил Марат Хуснуллин.

Пиковая нагрузка на Дальний западный обход пришлась на июль 2024 года — почти 500 тыс. поездок за месяц. За май 2025 года по трассе проехало 248,6 тыс. машин. В летние месяцы этого года на ДЗОК ожидается свыше 500 тыс. проездов.

Дорогу протяженностью 51 км построила госкомпания «Автодор». Трасса огибает краевой центр с северной и западной сторон, не имеет светофоров, наземных пешеходных переходов и одноуровневых пересечений с другими дорогами. Являясь продолжением магистрали М-4 «Дон», ДЗОК отводит транзитные потоки от улиц города и обеспечивает беспрепятственный выезд на автодорогу А-289 к Крымскому мосту.

Алина Зорина