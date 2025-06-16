Инфляция в Краснодарском крае замедлилась до 0,6% в апреле

Инфляция в Краснодарском крае замедлилась с 0,9% в марте до 0,6% в апреле 2025 года. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России.

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Годовая инфляция в регионе снизилась до 8,6% в апреле после 8,9% в первом квартале. По России в целом рост цен замедлился с 8,2% до 6,2% в январе-марте. Это позволило снизить ключевую ставку до 20% годовых.

Начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц отметил, что в Краснодарском крае наблюдается тенденция снижения выдач кредитов и роста сбережений населения. К 1 мая 2025 года общий объем привлеченных банками средств жителей Кубани составил почти 1,7 трлн руб., что на 316 млрд руб. больше по сравнению с аналогичной датой 2024 года. В апреле выдачи розничных кредитов сократились на 30,8% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 31,75 млрд руб.

«Такая динамика показывает нам, что жители Краснодарского края по-прежнему предпочитают больше сберегать, откладывая несрочные крупные покупки. В результате спрос охлаждается, а инфляция замедляется», — пояснил Евгений Эберенц.

Это особенно заметно в сегменте непродовольственных товаров. Цены на них растут медленнее, а некоторые товары дешевеют. В апреле непродовольственные товары подешевели на 0,1% по сравнению с мартом, а продукты питания и услуги подорожали на 0,9% и 1,1% соответственно.

Наибольший рост цен зафиксирован на санаторно-оздоровительные и экскурсионные услуги из-за увеличения спроса. Подорожали также услуги такси из-за роста расходов на топливо, обслуживание транспорта и зарплаты. Среди продуктов больше всего подорожало мороженое из-за расходов на сырье и дефицита кадров. Цены на плодоовощную продукцию выросли из-за сокращения предложения.

Рост импорта дорогих товаров также влияет на цены. Инфляционные ожидания граждан составляют 13,4%, что может препятствовать более устойчивому замедлению роста цен.

Алина Зорина