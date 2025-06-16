В Адыгее благоустроят три общественные территории в 2026 году

В Адыгее подвели итоги голосования жителей по выбору общественных территорий для благоустройства в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Голосование проходило в трех муниципалитетах с населением свыше 20 тыс. человек: Майкопе, Яблоновском и Энеме. Жителям предложили выбрать из девяти территорий.

В Майкопе лидером стала общественная территория возле кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы — за нее проголосовали 16,7 тыс. человек. В Энеме большинство голосов получила детская площадка рядом с домом культуры в ауле Новобжегокай (4,4 тыс.). Жители Яблоновского выбрали детскую спортивную площадку по улице Космическая, 37/2 (3,6 тыс.). В голосовании участвовали более 40 тыс. жителей республики.

За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, во всех муниципальных образованиях привели в порядок 204 дворовые и 97 общественных территорий. В 2024 году обустроили 31 двор и восемь общественных территорий.

Алина Зорина