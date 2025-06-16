Севастополь прогнозирует экспорт на уровне $2,4 млн в 2025 году

Власти Севастополя ожидают, что объем экспорта товаров и услуг из региона по итогам 2025 года составит около $2,4 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В первом квартале текущего года объем экспортных поставок уже превысил $400 тыс. В региональном правительстве отметили, что, несмотря на давление антироссийских санкций, развитие внешнеэкономических связей поддерживается за счет нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также деятельности Центра поддержки экспорта.

По данным властей, в 2024 году объем экспорта из Севастополя составил свыше $5 млн. Основными партнерами региона стали Казахстан, Белоруссия и Новая Зеландия. Существенную часть поставок занял реэкспорт судов, лодок и плавучих конструкций — на сумму более $3 млн.

Как уточнили в республиканском департаменте сельского хозяйства, активными участниками экспортной деятельности остаются винодельни и предприятия рыбопромышленного кластера. Продукция отправлялась, в частности, в Беларусь, Казахстан, Израиль, Турцию, ЮАР и Новую Зеландию. Среди экспортируемых товаров — мороженая черноморская рыба, морепродукты и пресервы.

Анна Гречко