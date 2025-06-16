ГК «Дело» запустила масштабный ребрендинг

Группа компаний «Дело» запустила масштабный ребрендинг, который коснется логотипа, фирменного стиля и оформления всех активов крупнейшего транспортно-логистического холдинга России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Шишкарев, основатель ГК «Дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

Компания использовала прежний логотип с синим глобусом почти 30 лет. За это время группа компаний превратилась из регионального игрока в лидера отрасли с филиалами по всей стране. К базовым новороссийским активам «ДелоПортс» и «Рускон» присоединились «Глобал Портс», «ТрансКонтейнер» и «Сахалинское морское пароходство». Холдинг создал собственного ИТ-интегратора «ДелоТех» и стал партнером госкорпорации «Росатом».

По словам Сергея Шишкарева, обновленный логотип сохранил узнаваемые элементы — глобус и сине-белые цвета, но приобрел более динамичный вид. Стрелки, направленные в разные стороны света, символизируют развитие компании.

«Теперь начинаем новый этап, смотрим в сторону глобального рынка, намереваемся войти в топ логистических компаний мира», — отметил господин Шишкарев.

Переход на новый стиль займет около двух лет. Компания планирует поэтапно заменить логотипы, оформление офисов, вывески и технику. В течение этого времени новый бренд будет использоваться параллельно со старым. По данным холдинга, единая бренд-платформа упростит коммуникацию и снизит расходы на продвижение.

Алина Зорина