Проект реконструкции Краснодарского водохранилища начнут разрабатывать через год

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции Краснодарского водохранилища назначена на 2026 год, сообщили «РБК Краснодар» в пресс-службе Росводресурсов. Работы финансируются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и федеральной программы «Вода России». Проект предусматривает стабилизацию технических и экологических параметров водного узла, расположенного на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WWW.KBVU-FGU.RU Фото: WWW.KBVU-FGU.RU

Федеральная программа «Вода России» действует с 1 января 2025 года. Помимо подготовки документации по реконструкции, запланирована масштабная расчистка акватории и русел рек системы «Краснодарское водохранилище — Нижняя Кубань». Разработку ПСД для этого блока работ планируют начать в 2025 году.

По данным ведомства, в нынешнем сезоне на водохранилище предстоит освободить от древесного мусора 161,7 га акватории и очистить от водной растительности еще 146,5 га. На эти цели Росводресурсы выделят свыше 63,7 млн руб. Параллельно начнется проектирование работ по извлечению донных отложений на участках рек Белой и Кубани; реализация намечена на 2026год.

Сейчас Краснодарское водохранилище защищает от паводков территории площадью около 600 тыс. га с населением порядка 300 тыс. человек, обеспечивает орошение 270 тыс. га сельхозугодий, включая 225 га рисовых чеков, и служит источником питьевого водоснабжения Краснодара, Анапы и Темрюкского района.

Вячеслав Рыжков