МВД обновило список разыскиваемых преступников, за которых обещают 1 млн рублей

МВД России обновило перечень самых разыскиваемых преступников, за поимку которых обещают вознаграждение в размере 1 млн руб. Из списка на сайте ведомства убрали члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

Семен Ермолинский исключен из числа разыскиваемых преступников, поскольку, по данным СМИ, он умер в мае 2025 года. Ермолинский входил в свердловскую преступную группировку и совершил в регионе серию грабежей, похищений и убийств с особой жестокостью, в том числе в отношении гражданина США.

Теперь в списке остается 11 человек, совершивших особо тяжкие преступления. Среди них — два командира украинского батальона «Азов» (признан террористическим в РФ и запрещен) Константин Немичев и Сергей Величко. Им вменяют пытки российских военнослужащих и особо жестокие убийства. Также в перечне — Валерий Андреев, известный как «орский маньяк». Его подозревают в серии изнасилований и убийств женщин в Оренбургской области в период с 2006 по 2012 год.

Кроме того, в список вошли Андрей Кузнецов («келейник Силуан»), скрывавшийся в Среднеуральском женском монастыре; Николай Емельянов, лидер брянской организованной преступной группировки; Владимир Кириллов, обвиняемый в покушении на председателя Самарского областного суда; Дмитрий Мамонов, убивший друга в 2002 году и пытавшийся заминировать тело; Олег Тимошенко, подозреваемый в заказных убийствах, а также Андрей Самойлов, виновный в пяти убийствах.

Завершают перечень Фахрудин Махмудов, глава ОПГ, скрывающийся за границей, и Владимир Шестерин, связанный с убийством криминального авторитета Станислава Галкина.