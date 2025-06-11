Главные новости за 11 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, передана в доверительное управление ВТБ указом президента Владимира Путина во второй половине 2023 года) отказалась от аренды офисов в бизнес-центре «Сенатор». Контракт расторгнут, сообщило издание «Ведомости». Отказ от аренды помещений в здании на Васильевском острове подтвердил источник на одном из предприятий корпорации, а также менеджер в сфере управления коммерческой недвижимостью. Решение расторгнуть договоры аренды позволит ОСК сэкономить около 100 млн рублей в год.

ООО «Эмпериум», контролирующее судоверфи в Санкт-Петербурге (ООО «Эмпериум») и Москве (ООО «Московская верфь»), увеличило свою долю в ООО «Пермская судоверфь» с 25 до 75%, сообщил «Ъ-Прикамье». В свою очередь, доля в структуре региональных властей в лице АО «Фонд развития Пермского края» снизилась с 75 до 25%. Пермскую судоверфь власти 59-го региона воссоздали в 2021 году, выкупив площадку у ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». Спустя два года предприятие занялось судоремонтом и производством причальной инфраструктуры.

Украинского агента, готовившего теракт, задержали в Новгородской области. Он планировал подорвать автомобиль ветерана спецоперации, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Силовики подтвердили, что на территории региона пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб. Гражданин Украины 1997 года рождения общался с куратором через мессенджер Telegram, по его заданию задержанный поджег две машины с символикой спецоперации, осуществил разведку объектов критической инфраструктуры, собрал сведения о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций Новгородской области.

Псковский городской суд отправил под домашний арест до 8 августа заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Заседание прошло в закрытом режиме. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста суд просила сторона обвинения. Речь идет о статье о повторной дискредитации ВС РФ: ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Первый Западный окружной военный суд признал дизайнера Николая Конашенка виновным в публикации постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». За них он оштрафован на 600 тыс. рублей, сообщила «Ъ-СПб» глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Заседание состоялось 11 июня. Также Конашенку в течение двух лет запрещено администрировать сайты. Дизайнер стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»).

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга 11 июня своим решением вернул Шуваловскому лесу статус рекреационной зоны (Р2) в Генплане города. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Апелляционной инстанцией было отменено решение Санкт-Петербургского городского суда, вынесенное в декабре прошлого года по иску застройщика ООО «СЗ "Вектор"», о признании недействительными изменений в Генплане и присвоения объекту статуса Р2. Рекреационной зоной Шуваловский лес признали в конце 2023-го.

Законодательное собрание (ЗакС) Петербурга 11 июня приняло в третьем, окончательном чтении проект закона о штрафах за склонение к аборту. Авторами инициативы выступают депутаты от фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Антон Соловьев. За склонение женщины к искусственному прерыванию беременности теперь предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. — для юридических лиц. Как сказано в пояснительной записке к проекту, такие меры направлены на укрепление института семьи и материнства, а также на улучшение демографической ситуации в стране.

В связи с проведением репетиций ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в центре Петербурга изменится время разводки мостов через Неву. Как сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь с 11 на 12 июня Благовещенский мост будет разведен с 20:30 до 21:15, затем — по графику. Дворцовый мост внеурочно разведут с 21:20 до 02:50 и далее по графику. Движение по Троицкому мосту, в свою очередь, перекроют с 21:40 до 01:20, а затем мост разведется по своему обычному графику.

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о комплексном развитии территорий (КРТ), разработанный депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. О рассмотрении проекта в федеральном парламенте сообщил член ЗакСа Денис Четырбок («Единая Россия»). Петербургскую законодательную инициативу в ходе голосования поддержали 322 человека, против были 72 депутата.

Суд в Ленобласти отправил ректора Гатчинского государственного университета Александра Туфанова под домашний арест на 1 месяц и 18 суток. Его обвиняют по статье об организации незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — совершение указанного преступления группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). Публикация об избрании некому Т. меры пресечения по соответствующей статье появилась в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Ленобласти. В ОПС уточнили РИА Новости, что речь идет о ректоре Гатчинского госуниверситета.

В Санкт-Петербурге простились с поэтом, музыкантом и драматургом Анатолием Гуницким. Известный под псевдонимом Джордж, он был сооснователем группы «Аквариум». В последний путь Джорджа проводили его товарищи по ленинградскому рок-подполью. Помянули легенду как полагается — на неофициальной «улице Джона Леннона», сдвинув рюмки, читая стихи и весело обсуждая, кого из рок-поколения будут хоронить следующим. Подробнее — в материале «Гудбай, Джордж».

В Петербурге на общественные обсуждения вынесли проект планировки дорог в зоне будущего строительства двух новых небоскребов «Газпрома». Материалы опубликованы на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). В документах говорится о следующих участках: «Высотная ул. от Лахтинского пр. до Водной ул.», «Водная ул. от Высотной ул. До Береговой ул.», «Береговая ул. от Водной ул. до Полевого пер.», «Полевой пер. от Береговой ул. до Высотной ул.», «Пляжевый пер. от Бобыльской ул. до Водной ул.», «Бобыльская ул. от Пляжевого пер. до переулка без названия», «Переулок без названия от Бобыльской ул. до Водной ул.». Проект планировки и межевания территории был подготовлен по заказу АО «Синергия» на основании распоряжения КГА от 25 марта 2024 года.