Смольный опубликовал проект планировки дорог возле будущих небоскребов «Газпрома»

В Петербурге на общественные обсуждения вынесли проект планировки дорог в зоне будущего строительства двух новых небоскребов «Газпрома». Материалы опубликованы на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

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В документах говорится о следующих участках: «Высотная ул. от Лахтинского пр. до Водной ул.», «Водная ул. от Высотной ул. До Береговой ул.», «Береговая ул. от Водной ул. до Полевого пер.», «Полевой пер. от Береговой ул. до Высотной ул.», «Пляжевый пер. от Бобыльской ул. до Водной ул.», «Бобыльская ул. от Пляжевого пер. до переулка без названия», «Переулок без названия от Бобыльской ул. до Водной ул.». Проект планировки и межевания территории был подготовлен по заказу АО «Синергия» на основании распоряжения КГА от 25 марта 2024 года.

В марте вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявлял о том, что новые небоскребы «Лахта-2» и «Лахта-3» станут точками роста, которые потянут за собой развитие инфраструктуры. В этом районе планируется создать деловой кластер.

Дарья Астанина