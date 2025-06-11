Агента Украины задержали в Новгородской области при подготовке теракта

Украинского агента, готовившего теракт, задержали в Новгородской области. Он планировал подорвать автомобиль ветерана спецоперации, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Силовики подтвердили, что на территории региона пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб. Гражданин Украины 1997 года рождения общался с куратором через мессенджер Telegram, по его заданию задержанный поджег две машины с символикой спецоперации, осуществил разведку объектов критической инфраструктуры, собрал сведения о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций Новгородской области.

Спецслужбы Украины скомандовали агенту изъять самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде для подрыва автомобиля, которым владеет общественный деятель, ветеран СВО.

Следственным отделением УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пункта «б» ч. 3 ст. 205 и пункта «а» ч. 3, ст. 222.1. Сотрудники ведомства ведут оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства преступлений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в поджоге машины полицейского на Захарьевской нашли признаки теракта.

Татьяна Титаева