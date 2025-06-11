Мосты в центре Петербурга разведут вне графика из-за репетиций «Алых парусов»

В связи с проведением репетиций ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в центре Петербурга изменится время разводки мостов через Неву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь с 11 на 12 июня Благовещенский мост будет разведен с 20:30 до 21:15, а затем — по графику разводки. Дворцовый мост внеурочно разведут с 21:20 до 02:50 и далее по графику. Движение по Троицкому мосту, в свою очередь, перекроют с 21:40 до 01:20, а затем мост разведется по своему обычному графику. Время разводки остальных мостов останется без изменений.

График разводки в ночь с 12 на 13 июня: Благовещенский мост — с 20:50 до 21:40 и с 01:35 до 02:20, Дворцовый — с 21:40 до 02:15, Троицкий мост — с 21:40 до 02:15.

В «Мостотресте» отметили, что прекращение движения по мостам и набережным в Петербурге осуществляется по иному графику. За действующими ограничениями можно проследить в информационных каналах комитета по транспорту. Кроме того, указанный график разводки является предварительным — в день проведения репетиций время может быть изменено.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в день проведения праздника выпускников «Алые Паруса», 28 июня, в Петербурге будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах.

Андрей Цедрик