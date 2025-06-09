СКР обвинил мэра Красноярска в получении взятки в размере 180 млн рублей

Следственный комитет сообщил подробности об уголовном деле мэра Красноярска Владислава Логинова, о задержании которого стало известно сегодня. По версии следствия, за несколько лет глава города получил от предпринимателя взятки на общую сумму более 180 млн руб. Взятки, как считает СКР, представляли собой как денежные средства, так и оплату строительства бани на участке Владислава Логинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Логинов

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска Владислав Логинов

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска

Как заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Владислав Логинов получал взятки в 2018–2024 годах, когда занимал пост первого заместителя главы Красноярска и впоследствии стал мэром. Ведомство считает, что целью коррупционной схемы было обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах на выполнение ремонта дорог.

«Логинов задержан, ему предъявлено обвинение»,— уточнила госпожа Петренко. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В служебном кабинете мэра, по месту жительства, а также в МКУ Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» проведены обыски. Изъяты документы по муниципальным контрактам и «иные предметы и документы, имеющие значение для следствия».