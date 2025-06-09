В администрацию Красноярска пришли с обысками после задержания мэра

Обыски проводятся в администрации Красноярска после задержания мэра города Владислава Логинова, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. В администрации города сказали агентству, что мэрия работает в штатном режиме и «все спокойно».

Господина Логинова задержали сегодня утром. По данным ТАСС, 57-летнего чиновника заподозрили в получении взятки (ст. 290 УК РФ). На какую сумму и от кого, пока неизвестно.

Владислав Логинов занял пост мэра 16 сентября 2022 года. До этого работал замглавы департамента муниципального заказа администрации Красноярска (в 2015–2016 годах), а также возглавлял администрацию Свердловского и Советского районов.