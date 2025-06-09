В Уфе 10, 11 и 12 июня закроют проезд по мосту-вставке через Белую

В Уфе из-за капитального ремонта арочного моста через реку Белую (старого) в створе улицы Воровского частично ограничат движение по соседнему мосту-вставке, сообщили в пресс-службе мэрии. 10, 11 и 12 июня с 00:00 до 08:00 перекроют одну крайнюю полосу в направлении аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В январе 2022 года начался ремонт моста по контракту Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) с «Уралмостостроем». Работы планировали завершить в августе, но как сообщал «Ъ-Уфа», сроки могут быть сдвинуты на год. Стоимость контракта — около 4,6 млрд руб.

Венера Хисамова