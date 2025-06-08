Главные новости за выходные 7–8 июня

Минобороны РФ сообщило о доставке в район обмена с ВСУ первой партии тел украинских военнослужащих — 1212 погибших. Самый масштабный с начала СВО обмен пленными и телами должен был стартовать в субботу. Однако украинская сторона на неопределенный срок перенесла мероприятия, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Россия ждет официального подтверждения от Украины о готовности к обмену телами, заявили в военном ведомстве.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что срок действия российского моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подходит к концу. Причиной он назвал тот факт, что Запад не оценил сдержанности России в этом вопросе.

Российские подразделения вышли на западную границу ДНР и продвигаются по территории Днепропетровской области, сказано в сводке Минобороны. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новости, отметив, что «тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле».

В ночь на воскресенье силы ПВО сбили над несколькими российскими регионами более 60 беспилотников. В аэропортах Москвы и Калуги вводились ограничения на прием и отправку рейсов. В Тульской области в результате падения БПЛА произошел пожар на химзаводе «Азот». Воздушные атаки продолжились днем, в Подмосковье пострадала пожилая женщина.

Белый дом объявил о вводе войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес, где начались массовые протесты из-за действий миграционной полиции и задержания нелегалов. Власти штата выступили против решений Вашингтона. Президент США Дональд Трамп упрекнул губернатора Калифорнии в некомпетентности. В город планируется ввести 2 тыс. военнослужащих. О том, как СМИ восприняли действия президента в отношении протестующих — в материале «Ъ».

В Москву прилетел отец американского предпринимателя Илона Маска. Эррол Маск будет участвовать в форуме на площадке МГУ, вместе с российскими медийными персонами он обсудит вопросы патриотизма и демографии. Комментируя конфликт сына с президентом США, он выразил уверенность в том, что Илон Маск проиграет Дональду Трампу.

Победительницей Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) стала вторая ракетка мира американка Коко Гауфф. Она одержала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Финальный матч у мужчин между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом стартовал в 16:00 мск.

Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти уходит с поста главного тренера сборной Италии по футболу. Его последней игрой станет матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Молдавии.