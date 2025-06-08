Женщина ранена в Подмосковье при атаке БПЛА

В Раменском городском округе при атаке БПЛА пострадала 75-летняя жительница. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, женщина была госпитализирована с ранением и сейчас получает всю необходимую помощь.

Глава региона уточнил, что беспилотник был сбит в районе деревни Соколово-Хомьяново. Обломки упали на территорию СНТ «Малиновка» и повредили три садовых дома.

Пострадавших в других районах нет. При этом в Истре в результате атаки были повреждены фасад и остекление жилого дома. На местах падения обломков БПЛА экстренные службы сразу приступили к ликвидации последствий, добавил господин Воробьев.

По данным Минобороны, сегодня в период с 11:40 до 14:00 мск был сбит один беспилотник над Московской областью. В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 61 БПЛА над территорией России.