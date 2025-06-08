Спаллетти покидает пост главного тренера сборной Италии по футболу

Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти уйдет с поста главного тренера сборной Италии по футболу. Его последней игрой станет матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Молдавии, который пройдет 9 июня. Слова господина Спаллетти приводит La Gazzetta dello Sport.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучано Спаллетти

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters Лучано Спаллетти

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

По словам господина Спаллетти, глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил ему о грядущей отставке после матча 6 июня. По итогам той встречи итальянская сборная проиграла Норвегии со счетом 0:3. Тренер сборной заявил, что хотел бы остаться в команде, но принимает свое увольнение из-за отрицательных результатов.

66-летний Лучано Спаллетти возглавляет сборную Италии с августа 2023 года. При нем команда провела 23 матча с результатом: 11 побед, 6 ничьих и 6 поражений. Тренером «Зенита» господин Спаллетти был с 2009 по 2014 год.