Отец Илона Маска прилетел в Москву для участия в патриотическом форуме

Отец американского бизнесмена Илона Маска прибыл в Москву и готовится участвовать в Форуме будущего 2050. Мероприятие состоится в начале следующей недели и будет посвящено в том числе патриотическому воспитанию молодых россиян и решению демографических проблем. Накануне старта форума Эррол Маск дал интервью по другой теме — о конфликте его сына с администрацией США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эррол Маск

Фото: Esa Alexander / Reuters Эррол Маск

Фото: Esa Alexander / Reuters

В комментарии «Известиям» господин Маск осудил сына за участие в конфликте с президентом США. Он считает, что Илон Маск и Дональд Трамп просто сильно утомлены из-за работы, которую делали после выборов. «Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса,— заявил Эррол Маск.— Дайте им выдохнуть».

Отец предпринимателя убежден в том, что победителем в этой ситуации в любом случае останется глава государства: «Он президент, он был избран... Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс». Эррол Маск выразил уверенность в том, что конфликт вскоре останется в прошлом и будет забыт.

Форум будущего 2050 будет проходить на площадке МГУ 9–10 июня. Согласно анонсу на сайте мероприятия, к обсуждению заявлены следующие темы: «Борьба за души и умы. Идеология суверенной России», «Спецоперация "Демография". Как обеспечить рост рождаемости?», «Патриотическое воспитание. Образ героя нашего времени», «Войны будущего. Геймификация войны» и ряд других. Ожидаются выступления в том числе главы «Царьграда» Константина Малофеева, телеведущей Екатерины Андреевой, зампредседателя Госдумы Петра Толстого, протоиерея Андрея Ткачева.