Главные новости за 6 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по делу 57-летнего гендиректора ООО «Агросервис», который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в надзорном ведомстве. По данным следствия, обвиняемый, будучи главой общества с ограниченной ответственностью, в период с января 2018 по март 2020 года отражал в бухгалтерской и налоговой отчетностях предприятия фиктивные сведения о взаимоотношениях с семью контрагентами, которые фактически не оказывали никаких услуг.

В Центральном районе Петербурга появился еще один автосалон китайского автомобильного бренда Geely. Новый дилерский центр на Исполкомской улице близ станции метро «Площадь Александра Невского» открыл холдинг Major. Как сообщает Telegram-канал AutoRun SPb, шоурум Geely на Исполкомской занимает около 450 кв. м. В этот проект Major инвестировал около 30 млн рублей.

Девушка, пропавшая из больницы девять лет назад, найдена живой в Петербурге. О нерядовом случае рассказали в региональном управлении Следственного комитета. В декабре 2016 года в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении дочери 2000 года рождения. Мать сообщила, что девочка покинула детскую больницу, где готовилась к плановой операции.

Власти Санкт-Петербурга намерены выделить субсидии негосударственным театрам. В городском бюджете на эти цели предусмотрено 111,9 млн рублей — наибольшая сумма за последние годы, сообщили в Смольном. Постановление о предоставлении субсидий подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Как уточнили в городской администрации, получатели субсидий будут определены комитетом по культуре по результатам конкурса.

Сеть «Магнит» ведет переговоры о продаже своих гипермаркетов. Компания в дальнейшем намерена сосредоточиться на развитии малых форматов — магазинов у дома и ультрамалых торговых точек. По данным «Ъ», основным претендентом на эти торговые площади на данный момент считается основанная в Петербурге сеть «Лента». О том, что «Лента», в свою очередь, рассматривает возможность приобретения гипермаркетов «Магнит», рассказал источник «Ъ» на розничном рынке.

Группа «Эталон» продала бизнес-центр по адресу Богатырский проспект, 2, сохранив за собой право аренды. Площадь БЦ класса В составляет 10,1 тыс. кв. м (арендопригодная — 8,1 тыс. кв. м). Согласно данным Росреестра, переход права собственности был зарегистрирован в конце 2024 года. Здание приобрело ООО «Смит» Натальи Кузнецовой.

На станции «Чернышевская» поезд насмерть сбил женщину, упавшую на пути. Следствие изучит обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Следственный отдел по Центральному району проводит процессуальную проверку.

По итогам пяти месяцев текущего года поступления от платежей за использование лесов в Ленобласти составили более 1,2 млрд рублей. Регион занял первое место среди субъектов Северо-Запада по поступлениям в федеральный бюджет по этому показателю, сообщили в пресс-службе областного правительства. По сравнению с 2024 годом доходы от аренды лесов в Ленобласти выросли на 7,6%, что составляет 87 млн рублей. Этого удалось достичь за счет заключения новых договоров и взыскания недоимки по платежам, уточняется в сообщении.

Массовое ДТП произошло вечером 6 июня на 29-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге. Как сообщили в региональном управлении МВД, грузовик Sitrak с полуприцепом, перевозивший песок, наехал на впереди стоящие машины. В результате ДТП травмы получили три человека — один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Полиция проводит проверку.

Следствие предъявило обвинение в получении взяток трем сотрудникам районного подразделения МЧС в Санкт-Петербурге. Речь идет о сумме почти в 1,3 млн рублей, сообщили в ГСУ СКР по городу. В Северной столице идет расследование по делу о получении взяток руководителем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, его заместителем и инспектором того же отдела. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (три эпизода).

Прощание с поэтом и журналистом, одним из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолием Гуницким пройдет в Петербурге 11 июня. Эту информацию ТАСС подтвердил друг господина Гуницкого композитор Юрий Касьяник. Открытая церемония прощания состоится в 11:45 в крематории на Шафировском проспекте. Господин Касьяник также добавил, что информация о номере зала и месте проведения похорон будет сообщена дополнительно.

ПАО «Газпром» подало новый иск к НАК «Нафтогаз Украины». Заявление накануне поступило в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. В январе прошлого года российский суд уже выносил запрет «Нафтогазу Украины» продолжать разбирательство с «Газпромом» в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. При неисполнении этого решения суд постановил взыскать с иностранной компании неустойку.