Гендиректора «Агросервиса» заподозрили в неуплате налогов на 100 млн рублей

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по делу 57-летнего гендиректора ООО «Агросервис», который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый, будучи главой общества с ограниченной ответственностью, в период с января 2018 по март 2020 года отражал в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивные сведения о взаимоотношениях с семью контрагентами, которые фактически не оказывали никаких услуг.

В результате преступных действий сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость превысила 100 млн рублей. На имущество обвиняемого уже наложили арест. Дело будет рассматривать Невский районный суд, максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге по делу об уклонении от уплаты налогов задержали главу топливной компании, которая не выплатила в бюджет более 218 млн рублей налога на добавленную стоимость и около 180 млн рублей налога на прибыль.

Андрей Маркелов