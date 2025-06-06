«Газпром» подал в петербургский арбитраж новый иск к «Нафтогазу Украины»

ПАО «Газпром» подало новый иск к НАК «Нафтогаз Украины». Заявление накануне поступило в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В январе прошлого года российский суд уже выносил запрет «Нафтогазу Украины» продолжать разбирательство с «Газпромом» в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. При неисполнении этого решения суд тогда постановил взыскать с иностранной компании около $150 млн. Впоследствии «Газпром» добился увеличения неустойки до более чем $1,35 млрд.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ-СПб» «Неустойка в копилку "Газпрома"».

Дарья Астанина