В Петербурге нашли девушку, пропавшую девять лет назад после ссоры с родными

Девушка, пропавшая из больницы девять лет назад, найдена живой в Петербурге. О нерядовом случае рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В декабре 2016 года в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении дочери 2000 года рождения. Мать сообщила, что девочка покинула детскую больницу, где готовилась к плановой операции. До этого она удалила свою страницу в соцсети. По факту исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело, к которому привлекли криминалистов Главного следственного управления СКР.

В попытках найти пропавшую следователи допросили более 450 свидетелей, организовали свыше 15 поисковых мероприятий. В ходе опроса знакомых и одноклассников выяснилось, что девочка обиделась на родственников, которые не поздравили ее с днем рождения. В связи с этим рассматривалась версия о самоубийстве. Общий объем уголовного дела составил более 84 томов.

В начале июня 2025 года пропавшая была зафиксирована поисковой системой в городе Сестрорецке. Следователи установили адрес ее нахождения, после чего пригласили в управление криминалистики. Как позднее пояснила молодая женщина, она действительно самовольно покинула больницу из-за разногласий, возникших в семье, а также из-за того, что не хотела делать операцию. До достижения совершеннолетия она тайно проживала у подруги, не желая возвращаться домой. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на завершение расследования уголовного дела, отметили в СКР.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге после нескольких дней поисков нашли живой пропавшую артистку Театра Ненормативной пластики Анастасию Кренц.

Андрей Цедрик