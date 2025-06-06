Холдинг Major открыл новый автосалон Geely на Исполкомской за 30 млн рублей

В Центральном районе Петербурга появился еще один автосалон китайского автомобильного бренда Geely. Новый дилерский центр на Исполкомской улице близ станции метро «Площадь Александра Невского» открыл холдинг Major. Теперь у марки насчитывается 18 автосалонов в городе на Неве. У ближайшего «преследователя» — Chery — в Петербурге действует 15 дилерских центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ

Как сообщает Telegram-канал AutoRun SPb, шоу-рум Geely на Исполкомской занимает около 450 кв. м. В этот проект Major инвестировал около 30 млн рублей.

При этом для холдинга это уже второй дилерский контракт с данным китайским брендом. В 2023 году компания открыла автосалон Geely площадью 2 тыс. кв. м на севере Петербурга. В Major заявили, что после открытия второго дилерского центра готовы занять около 15% в продажах этой марки в городе.

По данным автоэкспертов, за четыре месяца нынешнего года Geely являлся третьим по популярности китайским брендом в Петербурге, уступая Haval и Chery. Объем регистраций новых авто марки в городе за этот период составил 1403 штуки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что официальный представитель премиального китайского бренда LiXiang в РФ — компания Sinomach Auto — выбрала двух первых дилеров в Петербурге. Автосалоны должны открыться в ближайшее время.

Андрей Цедрик