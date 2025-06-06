Трое сотрудников подразделения МЧС в Петербурге стали фигурантами дела о взятках

Следствие предъявило обвинение в получении взяток трем сотрудникам районного подразделения МЧС в Санкт-Петербурге. Речь идет о сумме почти в 1,3 млн рублей, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Северной столице идет расследование по делу о получении взяток руководителем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, его заместителем и инспектором того же отдела. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (три эпизода).

В следствии полагают, что фигуранты с января 2020 года по 5 июня 2025 года ежемесячно получали взятки от коммерческих организаций за непроведение проверок и невыявление возможных нарушений. За все время они получили более 1 млн 278 тыс. рублей.

Накануне следствие вместе с Управлением ФСБ нагрянуло к фигурантам с обысками. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге оперативника задержали по делу о покушении на получение взятки.

Татьяна Титаева