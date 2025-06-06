Следствие разберется в гибели упавшей на рельсы «Чернышевской» пассажирки

Падение на рельсы «красной» ветки петербургского метро привело к гибели пассажирки. Следствие изучит обстоятельства происшествия в подземке, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, на «Чернышевской» ее сбил приближающийся поезд, когда пассажирка оказалась на путях. По факту смертельного инцидента следственным отделом по Центральному району организована процессуальная проверка. В метро работает сотрудник ведомства.

«Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— добавили в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что падение пассажирки на рельсы отразилось на движении поездов по «красной» ветке. На время на вход закрывали вестибюль «Чернышевской».

Татьяна Титаева