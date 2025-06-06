Три человека пострадали в ДТП с девятью машинами и грузовиком Sitrak на севере КАД

Массовое ДТП произошло вечером 6 июня на 29-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге. Как сообщили в региональном управлении МВД, грузовик Sitrak с полуприцепом, перевозивший песок, наехал на впереди стоящие машины.

Авария случилась около четырех часов вечера. По данным полиции, большегруз протаранил девять автомобилей, стоявших в пробке у съезда в Мурино.

В результате ДТП травмы получили три человека — один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Renault насмерть сбил байкера на улице Руставели.

Дарья Астанина