Глава МИД Германии призвал как можно скорее принять 18-й пакет санкций против РФ

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль считает, что Россия не продемонстрировала готовности к диалогу в вопросе урегулирования на Украине. В этой связи он призвал как можно скорее принять 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал «усилить давление на Россию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханн Вадефуль

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Йоханн Вадефуль

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«То, что мы увидели на недавних переговорах в Стамбуле, отрезвляет,— сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой (цитата по Reuters).— Российская сторона не выдвинула ничего, кроме привычных максимальных требований. Готовность к диалогу выглядит иначе».

«Мы настаиваем на введении 18-го пакета санкций как можно скорее»,— добавил господин Вадефуль.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал «усилить давление на Россию» в том числе за счет введения новых санкций. По его словам, Евросоюз ведет переговоры с США по поводу содержания 18-го пакета ограничительных мер. По данным немецких СМИ, в докладе МИД ФРГ сообщается, что 18-й пакет санкций затронет энергетический и банковский секторы России.

О подготовке новых мер против России заявила 16 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 17-й пакет санкций ЕС, утвержденный 20 мая, включает ограничения в отношении 189 танкеров теневого флота. Председатель ЕК говорила, что давление на Россию продолжится, пока президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мерцающая Украина».

Анастасия Домбицкая