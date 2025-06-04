Постпред США при НАТО призвал членов альянса «опередить Россию» в перевооружении

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что члены Североатлантического альянса должны «опередить Россию» в наращивании оборонного потенциала. Он объясняет необходимость увеличить расходы подготовкой Москвы «к следующему шагу» и уверяет, что НАТО готовится совершить «огромный скачок вперед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэттью Уитакер

Фото: Paul Vernon / AP Мэттью Уитакер

Фото: Paul Vernon / AP

«Актуальность этого момента неоспорима, поскольку российско-украинский конфликт продолжается и Москва уже готовится к своему следующему шагу»,— сказал Мэтью Уитакер журналистам (цитата по AFP). «Мы уже видим, что Кремль готовится к перевооружению,— отметил он.— Союзники по НАТО должны опередить Россию. У нас нет другого выбора».

США ожидают, что их союзники по НАТО представят конкретные планы по увеличению расходов до 5% ВВП с указанием бюджета, сроков и желаемых результатов, отметил постпред. «Каждый союзник должен взять на себя обязательство инвестировать не менее 5% ВВП в оборону и безопасность, начиная с сегодняшнего дня,— сказал он,— это не предложение».

5 июня в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран НАТО, где стороны планируют обсудить повышение целевого показателя оборонных расходов. Генсек альянса Марк Рютте говорил, что увеличение расходов на оборону станет главной темой саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Он допускал, что планка расходов может быть повышена до 5%. Генсек НАТО предлагал увеличить военные расходы до 3,5% ВВП и тратить еще 1,5% на другие цели, связанные с обороной. Речь может идти об инфраструктурных проектах, которые могут быть полезны с военной точки зрения.

В 2014 году страны НАТО установили планку 2% ВВП для расходов на оборону, на это давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Изначально Марк Рютте предлагал повысить целевой показатель до 3% ВВП, но Вашингтон счел это недостаточным. Источники Euractiv сообщили, что на фоне призыва США вкладывать в оборону 5% ВВП страны НАТО решили включать в эту сумму расходы на военную помощь Украине.,

Подробности — в материале «Ъ» «Генсек НАТО выразил Дональду Трампу европейскую озабоченность».

Анастасия Домбицкая