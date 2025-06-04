Euractiv: НАТО включит военную помощь Украине в «расходы на оборону» альянса

Страны НАТО начнут учитывать средства, направленные на военную помощь Украине, как «связанные с обороной» расходы в рамках предложения повысить оборонные траты для стран альянса до 5% от их ВВП. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на пять источников.

По словам собеседников издания, оборонными расходами будут считаться закупки военной техники специально для Киева, а также инвестиции в украинскую военную промышленность.

Как сообщили изданию два источника, решение учитывать финансовую помощь украинским военным как расходы НАТО на оборону «имеет смысл, учитывая, что вооружение Украины оказало прямое и положительное влияние на безопасность альянса».

Предложение могут пересмотреть до саммита 24 и 25 июня в Гааге.

В 2024 году страны НАТО потратили на все виды военной помощи в общей сложности €50 млрд. В 2023 году эта цифра достигла около €40 млрд, согласно данным альянса, которые приводит Euractiv.