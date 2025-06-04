Рютте: рост расходов на оборону станет главной темой саммита НАТО в Гааге

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главной темой запланированного на июнь саммита альянса в Гааге будет значительное увеличение инвестиций в оборону. По его словам, союзники усилят потенциал сдерживания и обороны, поставив перед собой новые цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Эти цели определяют, какие силы и конкретные возможности должен предоставить каждый союзник для укрепления нашего сдерживания и обороны. Воздушная и противоракетная оборона, оружие большой дальности, логистика и крупные наземные маневренные формирования являются одними из наших главных приоритетов»,— сказал Марк Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, предшествующей саммиту 24–25 июня (цитата по Reuters).

«Я ожидаю, что если не все, то большинство наших союзников достигнут первоначальной цели по расходованию 2% ВВП в этом году»,— сказал он. При этом до какого уровня планируется повысить расходы на оборону на саммите, он не уточнил. США настаивают, что целевой показатель военных расходов должен составить 5% ВВП — столько на эти цели не тратит ни одна страна НАТО.

В 2014 году страны НАТО установили планку 2% ВВП для расходов на оборону, на это давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Изначально Марк Рютте предлагал повысить целевой показатель до 3% ВВП, но Вашингтон счел это недостаточным. Источники Euractiv сообщили, что на фоне призыва США вкладывать в оборону 5% ВВП страны НАТО решили включать в эту сумму расходы на военную помощь Украине.

Лусине Баласян