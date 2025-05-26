Рютте: повышение расходов НАТО на оборону до 5% может быть согласовано в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены альянса могут согласовать новый целевой показатель оборонных расходов в размере 5% ВВП на саммите в Гааге, который пройдет 24–26 июня 2025 года. Об этом он сказал 26 мая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Марк Рютте

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Я предполагаю, что в Гааге мы согласуем высокий целевой показатель расходов на оборону, составляющий в общей сложности 5%»,— сказал господин Рютте (цитата по Reuters).

Ранее генсек НАТО предлагал увеличить военные расходы до 3,5% ВВП и тратить еще 1,5% на другие цели, связанные с обороной. Речь может идти об инфраструктурных проектах, которые могут быть полезны с военной точки зрения.

В 2014 году страны НАТО установили планку в размере 2% ВВП для расходов на оборону, на это давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 23 страны из 32. Не смогли нарастить расходы до необходимого уровня Хорватия, Португалия, Италия, Канада, Бельгия, Словения, Люксембург, Испания. Новая цель по оборонным расходам может быть поставлена на саммите НАТО в Гааге в июле 2025 года. Изначально предполагалось установить цель в 3% ВВП. С момента прихода к власти Дональда Трампа США неоднократно призывали членов альянса повысить планку до 5% ВВП. 3 апреля этот тезис повторил госсекретарь США Марко Рубио.

О встрече глав МИДов стран НАТО в Брюсселе — в материале «Ъ» «Совсем не то НАТО».

Анастасия Домбицкая