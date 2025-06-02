Фидан: на переговорах в Стамбуле будет обсуждаться встреча Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах в Стамбуле российская и украинская делегации рассмотрят встречу лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам турецкого министра, планируется также обсудить дальнейшие обмены пленными и перспективы прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

«На нашем сегодняшнем совещании мы планируем обсудить условия для перемирия и глобальные шаги. В то же время мы планируем обсудить с гуманитарной точки зрения также обмен гражданских и военнопленных»,— сказал господин Фидан, открывая переговоры.

«Как и было обещано сторонами, обе стороны определили свои позиции относительно перемирия и последующих шагов»,— отметил турецкий дипломат.

Переговоры сторон должны были стартовать в 13:00 мск, однако начались спустя почти два часа. По сообщениям украинских СМИ, до их начала глава украинской делегации Рустем Умеров провел встречу с Хаканом Фиданом.

Как ожидается, в ходе второго раунда стороны обменяются меморандумами с условиями прекращения огня и начнут обсуждение пунктов будущего соглашения. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщал, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта. Российская сторона пообещала представить свой вариант непосредственно на встрече. Украинский меморандум, содержание которого агентство Reuters опубликовало накануне, предполагает «полное прекращение огня в воздухе, на суше и на море без предварительных условий», отказ Киева от сохранения нейтралитета, а также гарантии безопасности для Украины.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Москва и Киев также договорились о крупнейшем обмене пленными в формате «1000 на 1000».Через несколько дней Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили итоги переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая