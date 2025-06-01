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Коммерсантъ FM
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Три человека погибли, еще 28 пострадали при обрушении моста под Брянском

В результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли три человека, сообщило МЧС России. Еще как минимум 28 человек пострадали. По данным «Интерфакса», погибли четыре человека.

Как уточнило МЧС, всех пострадавших госпитализировали. Центр медицинских катастроф ранее сообщал, что в числе погибших — машинист поезда. Среди пострадавших есть грудной ребенок. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что власти региона готовы организовать перевозку тяжело раненых в Москву. Пассажиров, не получивших ранения, направляют в пункт временного размещения.

ЧП в Брянской области: мост обрушился на проезжавший поезд. Главное

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Пресс-служба РЖД сообщала, что обрушение автомобильного моста на поезд произошло «в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

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