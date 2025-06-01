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Коммерсантъ FM
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РЖД: мост под Брянском обрушился «из-за вмешательства в работу транспорта»

На однопутном перегоне Пильшино--Выгоничи в Брянской области в 22:44 мск произошел сход вагонов пассажирского поезда №86, который следовал в Москву, подтвердил филиал РЖД Московская железная дорога. Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил об обрушении моста на проходящий под ним поезд.

Как добавила пресс-служба МЖД, ЧП произошло «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Информация о пострадавших уточняется.

ЧП в Брянской области: мост обрушился на проезжавший поезд. Главное

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По словам губернатора региона, обрушение моста произошло на автодороге А240. МЧС России уточнило, что спасатели оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Официально власти не называли количество раненых. Telegram-канал Baza пишет о как минимум четырех погибших и более 40 пострадавших. По данным проекта, причиной обрушения моста мог быть взрыв.

Центр медицинских катастроф сообщили «РИА Новости» о гибели машиниста. Среди пострадавших есть грудной ребенок. На место обрушения моста выехало 11 бригад скорой помощи, включая одну детскую реанимацию.

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