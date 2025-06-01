РЖД: мост под Брянском обрушился «из-за вмешательства в работу транспорта»

На однопутном перегоне Пильшино--Выгоничи в Брянской области в 22:44 мск произошел сход вагонов пассажирского поезда №86, который следовал в Москву, подтвердил филиал РЖД Московская железная дорога. Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил об обрушении моста на проходящий под ним поезд.

Как добавила пресс-служба МЖД, ЧП произошло «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Информация о пострадавших уточняется.

По словам губернатора региона, обрушение моста произошло на автодороге А240. МЧС России уточнило, что спасатели оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Официально власти не называли количество раненых. Telegram-канал Baza пишет о как минимум четырех погибших и более 40 пострадавших. По данным проекта, причиной обрушения моста мог быть взрыв.

Центр медицинских катастроф сообщили «РИА Новости» о гибели машиниста. Среди пострадавших есть грудной ребенок. На место обрушения моста выехало 11 бригад скорой помощи, включая одну детскую реанимацию.