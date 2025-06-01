При обрушении моста и сходе поезда в Брянской области погиб машинист

В результате обрушения моста и схода поезда в Брянской области погиб как минимум один человек, сообщил центр медицинских катастроф «РИА Новости». Среди пострадавших есть грудной ребенок. Telegram-канал Baza писал о как минимум четырех погибших и более 40 пострадавших.

В 22:44 мск в Выгоничском районе региона обрушился автомобильный мост. В этот момент под ним проходили локомотив и пассажирский поезд, следовавший в Москву. Московская железная дорога сообщала, что обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

«Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются врачами»,— сообщило МЧС России.

Минтранс создал оперативный штаб. Движение на участке автодороги А240 закрыто.

Петр Бузлаев