Богомаз рассказал о госпитализации пострадавших после обрушения моста

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что всех пострадавших в результате обрушения моста на пассажирский поезд доставляют в медицинские учреждения региона. Власти области готовы организовать перевозку тяжело раненых в Москву при помощи санавиации.

Количество пострадавших губернатор не назвал. Центр медицинских катастроф ранее подтвердил гибель одного человека. Среди пострадавших есть ребенок. «РИА Новости» передает, что в больницы доставили 17 человек. Telegram-канал Baza писал о четырех погибших и более 40 пострадавших.

«РИА Новости» передает, что в школе в поселке Выгоничи открыли пункт временного размещения. Туда направляют пассажиров поезда, которым не требуется госпитализация.