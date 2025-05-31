Почти 1,3 тыс. курян нашлись после потери связи с родственниками

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитался о сокращении реестра утративших связь с родственниками. Всего в списке значилось 2287 жителей курского приграничья. 1290 человек удалось найти. Установлено примерное местонахождение 421 человека. Среди них есть те, кто находятся на Украине или не хотят покидать занятые российской армией населенные пункты. Также в перечень найденных граждан входят погибшие мирные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Хинштейн

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Хинштейн уточнил, что судьба 576 человек из списка еще неизвестна. «Работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних»,— написал врио главы региона в Telegram-канале.

Александр Хинштейн рассказал и о ходе освобождения населенных пунктов Курской области. В результате исследования территорий обнаружили тела 304 погибших. Большая часть из них опознана. «Сейчас продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными»,— добавил врио губернатора.

Реестр жителей Курской области, утративших связь с родственниками, появился в регионе в феврале. По данным местных властей, он необходим для синхронизации сведений из разных источников о пропавших людях, которые жили в курском приграничье.

О ситуации в регионе в период оккупации — в материале «Ъ» «Возвращенные».