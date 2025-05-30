Atlantic: США не намерены посылать делегацию на встречу РФ и Украины в Стамбуле

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять свою делегацию на второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Возможная встреча запланирована на 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщает журнал Atlantic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / Reuters Фото: Kevin Mohatt / Reuters

По данным издания, американская администрация сохраняет дистанцию от контактов, чтобы не влиять на ход обсуждений. Также в Вашингтоне не планируют направлять официальных наблюдателей или посредников. Вместе с тем президент США Дональд Трамп выразил желание увидеть прогресс в урегулировании конфликта.

Первый раунд переговоров, прошедший 16 мая в Стамбуле, длился меньше двух часов и завершился обменом пленными — «1000 на 1000». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность продолжить переговоры и отправить меморандум украинской стороне на предстоящей встрече. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что цель переговоров — устранение первопричин конфликта и защита интересов России.