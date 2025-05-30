Atlantic: Трамп примет решение о санкциях против России после переговоров

Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по вопросу новых санкций против России. Он планирует принять окончательное решение после второго раунда переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

В последние дни господин Трамп обсуждал с советниками возможность введения дополнительных ограничительных мер против РФ, однако предпочитает дождаться итогов встречи российских и украинских делегаций. Один из близких к президенту советников отметил, что, несмотря на раздражение отсутствием заметного прогресса в ходе переговоров, американский лидер продолжает надеяться на достижение мирного соглашения. «Президент в ярости, но он все еще рассчитывает заключить сделку. Он пытается найти наилучший путь к ней»,— сказал источник.

В случае неудачи второго раунда консультаций в Стамбуле, Трамп может передать вопрос введения санкций на рассмотрение Конгресса. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее выразила надежду на проведение встречи и пообещала информировать общественность, если президент решит направить своего представителя на переговоры.