Reuters: Путин готов заключить мир, но не любой ценой

Президент России Владимир Путин готов заключить мир с Украиной, но не любой ценой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам трех других российских собеседников Reuters, Владимир Путин хочет получить «письменное» обязательство от крупных западных держав не расширять Североатлантический альянс (НАТО) на восток — формальное исключение членства в НАТО Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Среди других условий мирного урегулирования российская сторона называет нейтральный статус Украины, снятие некоторых санкций, решение вопроса с замороженными российскими активами, а также обеспечение защиты русскоязычного населения на Украине, отмечают источники агентства.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности назвал возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины одним из главных условий России в рамках мирного урегулирования на Украине. В апреле Сергей Лавров говорил, что международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями необходимо для урегулирования украинского кризиса. Он также называл обязательными условиями невступление Киева в НАТО, подтверждение Украиной нейтрального, внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете 1990 года, преодоление последствий «правления неонацистского режима в Киеве», а также восстановление прав меньшинств на Украине.

Подробнее о позиции России — в интервью Сергея Лаврова «Ъ».

Анастасия Домбицкая