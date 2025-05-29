Пролетая над Сербией

Москва и Белград обсуждают запуск новых авиарейсов. Об этом заявили «Известиям» в сербском посольстве. Сейчас между столицами организовано три рейса в день. Существуют также маршруты из Белграда в Петербург, Казань и Сочи, правда, нерегулярные. После начала боевых действий на Украине Евросоюз запретил российским авиакомпаниям пролетать над своей территорий. Белград не стал вводить ограничения, но рейсы из России все равно может выполнять только Air Serbia, потому что над соседними странами небо закрыто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Перспективы развития прямых маршрутов оценил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Спрос растет. Шенгенских виз в прошлом году было выдано на 21% больше. Восстанавливается интерес как деловых путешественников, так и классических туристов. Осуществляется много частных поездок в Европу. Конечно, здесь вопрос минимального полетного времени. Полет в Европу через Белград зачастую составляет шесть-семь часов, а аналогичный перелет через Стамбул, Дубай или Ереван — 11-15 часов.

Изначально было небольшое количество рейсов, потом стало больше. Но по ряду причин число полетов было скорректировано и сокращено. Даже три рейса из Москвы самолетами небольшой вместимости позволяют делать как прямые перелеты в Сербию, так и стыковочные рейсы через Белград в другие европейские города.

Все будет зависеть от возможностей авиакомпании Air Serbia. Если авиационные власти найдут ресурсы, это позволит увеличить частотность из городов России.

Конечно, мы надеемся на снижение цен, так как конкурирующие направления зачастую предлагают более привлекательные тарифы, включая стыковочные рейсы».

Перелет из Москвы в Белград и обратно стоит в среднем 70-90 тыс. руб. Рейс в Ереван или Стамбул обойдется примерно в пять раз дешевле. Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать, что цены на билеты в Сербию сильно снизятся, считает главный редактор портала для авиапассажиров FrequentFlyers.ru Илья Шатилин: «Чтобы цены действительно снизились, нужно примерно трехкратное увеличение количества рейсов. Для самих авиакомпаний это не совсем целесообразно, потому что кроме Air Serbia никто летать не может. Наращивать объемы перевозок она тоже не особо может, потому что у нее ограниченное количество воздушных судов.

Более того, если в ущерб другим направлениям поставить все на Россию, цены снизятся и маржинальность этого направления сильно упадет. Сейчас Air Serbia зарабатывает неплохо на рейсах в Белград, это самый короткий путь в Европу. Плюс достаточно большое количество релокантов, которые осели в Белграде, тоже поддерживают спрос. Авиакомпании не нужно больше рейсов в Россию, она может эти емкости поставить на другие направления и заработать. Поэтому вся эта инициатива в данном случае больше похожа на сотрясание воздуха. Если бы была какая-то конкуренция, могли бы летать несколько авиакомпаний, другое дело. Но здесь ограничения из-за геополитики. Сербы могут летать через территорию Евросоюза, а мы нет».

В прошлом году Сербию посетили около 2,5 млн туристов. Почти 200 тыс. из них — россияне. Больше было только туристов из Турции.

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Илья Сизов