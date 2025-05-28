Главные новости за 28 мая. Новороссийск

В Новороссийске наградили военных, защитивших город от атаки БПЛА 3 мая.

КТК увеличил перевалку нефти на морском терминале в Новороссийске.

В Новороссийске на модернизацию стадиона «Центральный» ежегодно выделяют 69 млн руб.

Росприроднадзор взыскивает 129 млн руб. с застройщика из Новороссийска.

Квартиры застройщика-банкрота СК «Грань» в Цемдолине продадут на аукционе.

Подрядчика для ремонта фасада детского приюта 1903 года ищут в Новороссийске.

В Новороссийске 12-летний ребенок погиб при падении с электросамоката.

В Анапе транслируют на 34 экранах предупреждение о запрете купания на пляжах.

Более 1 тыс. детей из Подмосковья отправят в летние лагеря Анапы и Адлера.

В Анапе подрядчик срывает сроки строительства школы на 1,5 тыс. мест.

Боксер Федор Чаталбаш из Геленджика вошел в сборную России.

Эколог: на появление водорослевой камки в Анапе влияет направление ветра.