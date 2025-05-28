В Новороссийске ищут подрядчика для ремонта фасада детского приюта 1903 года

На реставрацию фасада объекта культурного наследия в Новороссийске — детского приюта 1903 года постройки — выделили 1,3 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Восстановление фасада будут осуществляться с соблюдением норм, установленных для объектов культурного наследия. Заказчиком выступает «Новороссийский комплексный центр реабилитации инвалидов» (Новороссийский КЦРИ). Срок подачи заявок — до 5 июня. Дата окончания работ — 15 августа 2025 года.

Подрядчику необходимо будет получить разрешение на выполнение работ в управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. Дополнительное требование к подрядной организации — наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Здание детского приюта на улице Энгельса, 56 было построено в 1903 году из бутового камня. После разрушений во время Великой Отечественной войны было восстановлено в 1947 году. Объект культурного наследия считается достопримечательностью Новороссийска.

Алена Воробьева